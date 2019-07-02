Открытие фестиваля «Тайны горы Крестовой» собрало под дождем 8 тысяч человек

День выдался прохладным и пасмурным, поэтому зрители, начавшие собираться перед сценой и на склоне горы уже за два часа до начала, запаслись дождевиками, зонтами и туристическими пенками. Первые заряды дождя хлынули примерно за полчаса до начала спектакля. Борис Мильграм, художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра, так сказал об этом: «Вчера, когда мы здесь монтировали сцену, был настоящий огненный закат, а сегодня будет какая-то другая история. Каждый раз у нас другие картины, природа и Господь Бог — наши декораторы сегодня».

Дождь периодически лил в течение всего спектакля. Музыканты, играющие в первой линии оркестра, не снимали дождевиков, а артистам пришлось работать на мокрой сцене, но это придало исполнению особый драматизм. Актеры Театра-Театра тут же начали использовать потоки воды и залитую дождем сцену для усиления художественного эффекта в рассказе знаменитой истории любви и предательства.

«Это способ испытать наше доверие друг к другу, — сказал о погоде в первый день фестиваля Армен Гарслян, депутат ЗС, соучредитель фестиваля.— Каждый из здесь присутствующих — посол нашего города, который развивается и растет. В нем строятся заводы и дома, улицы и театры, к нам приезжают такие проекты, как рок-опера Jesus Christ Superstar. В нашей огромной стране невозможно, да и неправильно концентрировать все усилия только в больших городах, поэтому мы должны говорить о том, что в малых городах России тоже есть жизнь, и фестиваль на Крестовой — центр ее притяжения».

По словам председателя оргкомитета фестиваля, депутата Законодательного собрания Пермского края Марии Коноваловой, рок-опера Jesus Christ Superstar сочетает в себе ставшие почти классическими музыкальные темы и подчеркивает тренды современной цифровизации. Гора Крестовая — то сакральное место, где эта опера наконец прозвучала. «Геокультурный бренд, который мы создавали восемь лет, продолжает набирать обороты,— говорит Мария Коновалова,— поэтому мы стараемся предлагать зрителям что-то новое».

Театрально-ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» продлится до 5 июля. В его программе выступления театров Перми, Губахи, Пензы, Челябинска и Тольятти.

«Это только начало, только первый спектакль. Мы играем грандиозные, сумасшедшие, экспериментальные постановки, на разных площадках в Губахе и вокруг нее,— напоминает Любовь Зайцева, директор фестиваля.— Много новичков в программе в этом году, и мы уверены, что и впечатлений у зрителей будет много».

Кроме губахинцев, зрителями на открытии фестиваля стали пермяки, жители Свердловской области, Удмуртии и зарубежные гости. Нынче фестиваль проходит при поддержке Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края и Государственного автономного учреждения Пермского края «Центр развития туризма».

Оргкомитет фестиваля выражает благодарность гала-спонсору — ПАО «Метафракс», партнерам и спонсорам проекта: Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» в г. Перми, ООО СК «ВТБ-Страхование», ООО «Уральский завод противогололедных материалов», ООО «УралХимСинтез», Операционный офис «Пермский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», Пермский филиал САО «ВСК», Пермское отделение ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», АО «Пермский мукомольный завод», АО «Пермглавснаб», АКБ «Абсолют Банк», АО «Райффазенбанк»; информационным партнерам: пермская деловая газета «Business Class», телекомпания «ВЕТТА», ИД «КоммерсантЪ», редакция газеты «Аргументы и факты-Прикамье», информационный холдинг «РБК-Пермь», «Радио 7 на семи холмах», ООО «МедиаКУБ», радио «Соль FM», фестиваль «Пермский период. Новое время».

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