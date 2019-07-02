Росстат и ФНС поспорили о производительности

1 июля прошло заседание научно-методологического совета Росстата, на котором обсуждались методики оценки динамики производительности труда. По мнению Росстата, произвести точные расчеты нельзя из-за недостатка информации и особенности хозяйственной деятельности в России, сообщил РБК. В Федеральной налоговой службе (ФНС), на данные которой пожаловались статистики, говорят о том, что необходимая информация есть, и готовы объяснять, как ей пользоваться, но в Росстат их не позвали.

Сейчас есть две методики расчета производительности труда: одна была предложена Росстатом, вторая —Минэкономики. У обеих есть свои недостатки, заявили в Росстате. В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год. По словам заместителя главы Росстата Ирины Масаковой, показатели по федеральным округам и регионам вышли «сомнительными». В частности, по России индекс вырос на 4,3%, а в Уральском федеральном округе — на 9%.

«Рост 9% за один год — это нереально. Если посмотреть динамику по субъектам, то становится еще краше: прямо впереди планеты всей»,— сказала госпожа Масакова.





По ее мнению, одной из проблем является нехватка информации. Это возникает в том числе из-за того, что почти 70% предприятий регулярно вносят правки и уточняют показатели. Для устранения расхождений требуется ввести дополнительную отчетность, но это станет лишней нагрузкой на бизнес, добавила заместитель главы Росстата.

Главное отличие новых методик расчета производительности труда заключается в том, что они опираются на данные ФНС. Это должно способствовать более достоверной оценке, но Росстат убежден, что получаемой информации мало. Как считает Ирина Масакова, качество реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет ФНС, «оставляет желать лучшего». У налоговой также мало сведений о многотерриториальных предприятиях, а учитываемый ФНС заявленный вид деятельности предприятий не всегда соответствует фактическому. «По правилам налоговой в круг малого бизнеса попадают крупные и средние предприятия на стадии реорганизации. Это очень серьезно мешает нам определить генеральную совокупность малых предприятий и определить предприятия, которые мы должны обследовать на выборочной основе. Если крупное и среднее предприятия попали в малые и ушли от нашего взора, то, естественно, не зная об этом, мы можем недосчитать существенные объемы»,— пояснила заместитель главы Росстата.

В самой ФНС, впрочем, отмечают, что реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ведется автоматически и в точном соответствии с действующим законодательством и «пенять на качество реестра абсолютно некорректно». Кроме того, в ФНС выразили недоумение, что ее представители не были приглашены в Росстат, где обсуждались вопросы взаимодействия между двумя ведомствами, а также методология расчета производительности труда, предусмотренная федеральным планом статистических работ.

Есть у ФНС и данные в разрезе территориальных обособленных подразделений. «Для того чтобы получить условно исчисленную добавленную стоимость в разрезе обособленных подразделений, необходимо обратиться к реквизитному составу счетов-фактур, которые в стопроцентном объеме включены в налоговую отчетность. При распределении прибыли по обособленным подразделениям в налоговом учете используются среднесписочная численность работников (или расходы на оплату труда) и остаточная стоимость амортизируемого имущества. Среднеарифметическая удельного веса приведенных показателей в совокупном объеме показателей в целом по налогоплательщику определяет долю и соответственно сумму уплаты налога в региональный бюджет конкретного обособленного подразделения»,— объясняют в службе, отмечая, что такой принцип для определения роста производительности труда в регионах заложен и в методику расчета производительности труда, утвержденную приказом Минэкономики от 28.12.2018 №748.

В апреле Росстат пересмотрел данные о производительности труда за 2015–2017 годы, в результате чего они улучшились. До пересчета данных в 2015 году падение этого показателя составляло 1,9%, после — 1,1%. Расчеты пришлось пересмотреть, так как были актуализированы данные о ВВП, добавленной стоимости по отраслям и совокупных трудовых затратах. Напомним, согласно майскому указу президента Владимира Путина, к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей должен достигать не менее 5% ежегодно. Власти планируют выделить регионам почти 2 млрд руб. на повышение производительности.

Отдел экономики