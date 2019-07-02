«Матадор Аутомотив Рус» вложит $25 млн в расширение нижегородского производства

Производитель автокомпонентов ООО «Матадор Аутомотив Рус» (Словакия) намерен вложить не менее $25 млн в расширение производства в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на российско-словацком бизнес-форуме.

«Компания планирует в сентябре текущего года начать расширение своих мощностей в Нижнем Новгороде»,– цитирует господина Мантурова ТАСС.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, в 2012 году стало известно о намерении «Матадор Аутомотив Рус» открыть на территории Горьковского автозавода предприятие по производству каркаса панелей приборов для сборки автомобилей Volkswagen Jetta, Skoda Octavia, Skoda Yeti, Skoda Rapid.

В 2017 году компания подписала соглашение с правительством Нижегородской области о сотрудничестве при запуске производства штампованных деталей для автомобильной промышленности. Инвестиции тогда оценивали в 175 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Матадор Аутомотив Рус» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2012 году с уставным капиталом 5 млн руб. Основным видом деятельности является производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств. Гендиректор – Ольга Иванова. 60% долей компании принадлежат «Содеция Аутомотив Юроп гмбх» (Германия), 30% долей – M.I.L. Matinvestments Limited (Кипр) и 10% долей – «Матадор Аутомотив Врабле, А.С.» (Словакия). По итогам 2017 года при выручке в 194,3 млн руб. прибыль компании составила 3,4 млн руб.

Анастасия Еремина