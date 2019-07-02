ВЦИОМ: россияне меньше стали доверять магам, колдунам и астрологическим прогнозам

За последние 25 лет количество россиян, верящих в приметы, колдовство, астрологические прогнозы и существование потусторонних сил, заметно сократилось. Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), граждане России стали более скептически относиться к подобного рода информации.

Так, число верящих в силу лечения гипнозом сократилось втрое (22% в 2019 году против 63% в 1999 году). Сегодня теорию о существовании НЛО разделяет каждый пятый опрошенный (20%), в 2015 году разделял каждый четвертый (25%).

Практически вдвое снизился процент граждан, доверяющих приметам и астрологическим прогнозам. По сравнению с 50% 2015 года сегодня в приметы верят только треть опрошенных (33%), а в прогнозы, составленные астрологами, не больше 15%.

Опрос был проведен 28 июня 2019 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Было опрошено 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

О том, сбылись ли какие-нибудь пророчества главного предсказателя мировой истории, читайте в материале журнала «Огонек» «"Нострадамус верил в то, что писал"».