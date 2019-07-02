«Таттелеком» по поручению МВД и ФСБ установит в мечетях Казани дополнительные камеры слежения — СМИ

«Таттелеком» установит дополнительные камеры слежения в мечетях Казани, сигнал с которых будет напрямую передаваться в МВД по Татарстану и региональное управление ФСБ, сообщает «Idel.Реалии». В частности, «Таттелеком» просит предоставить «контактные данные представителей каждой мечети», а также допустить сотрудников компании в мечети для осмотра территории.

«В настоящее время ПАО “Таттелеком” готовится к реализации проекта по оснащению системой видеонаблюдения мечетей г. Казани по заказу министерства информатизации и связи республики Татарстан»,— говорится в письме «Таттелекома» к председателю Духовного управления мусульман Татарстана Камилю Самигуллину.

Компания намерена установить по три дополнительных камеры, заявил имам-хатыб мечети «Миргазиян» на улице Декабристов Абдуррауф Забиров. Слова коллеги подтвердил также имамам мечети в комплексе «Туган авылым» Нуруллах Зиннатуллин.

“Ъ-Казань”