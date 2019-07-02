На Дону полицейского обвиняют в злоупотреблении полномочиями и краже

Бывшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Аксайскому району обвиняют злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 285 УК РФ) и краже (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, в 2018 году полицейский осматривал автомобиль, водителя которого заподозрили в перевозке контрафакта. При досмотре обвиняемый похитил 19 смартфонов общей стоимостью около 1 млн руб. и распорядился ими по своему усмотрению.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Дело направили в суд. Экс-полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы.

Дарья Голякова