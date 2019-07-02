Прокуратура зафиксировала «существенные упущения» в работе автошкол Татарстана

В Татарстане в ходе проверки прокуратура зафиксировала «существенные упущения в организации учебного процесса в автошколах», сообщил замгенпрокурора России Александр Буксман на заседании коллегии по вопросам надзора в сфере безопасности дорожного движения, пишет ТАСС. По словам господина Буксмана, нарушения удалось устранить после вмешательства надзорного ведомства.

Ошибки в работе автошкол зафиксированы также в Тыве, Алтайском крае, Ивановской, Курской, Нижегородской, Омской, Орловской и Тамбовской областях. В Республике Алтай, Кабардино-Балкарской Республике, Краснодарском крае, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Оренбургской, Пензенской областях учебно-материальной база не соотвествует установленным законом требованиям.

По вине начинающих водителей в прошлом году произошло порядка 10 тыс. ДТП, заявил господин Буксман. По этой причине надзорные ведомства продолжат проверки автошкол по всей России.

“Ъ-Казань”