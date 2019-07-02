На котельную на «Велте» не нашлось покупателей

Торги по продаже котельной ОАО «Уралтеплосервис» признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Эти данные содержатся в едином реестре сведений о банкротствах.

Напомним, имущественный комплекс ОАО «Уралтеплосервис» включает в себя здание котельной ВК-1 с оборудованием и тепловыми сетями, а также здания, необходимые для использования котельной по назначению, расположенные на ул. Героев Хасана, 105. Начальная цена имущества составляла 169,5 млн руб., с конца мая цена еженедельно снижалась на 7%. ВК-1 выведена из эксплуатации в 2013 году в связи с невостребованностью и профицитом тепловой энергии от генерирующих мощностей ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9 левобережной части города. Имущественный комплекс станции состоит на балансе ОАО «Уралтеплосервис», которое находится в процессе банкротства. Основным кредитором является Россельхозбанк. Конкурсный управляющий общества уже неоднократно выставлял на торги станцию. Сначала имущественный комплекс продавали за 400 млн руб.