Власти выделят пострадавшим при пожаре в Нижневартовске 14,8 млн рублей

Власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры выделят из резервного фонда правительства 14,8 млн руб. на материальную помощь жильцам сгоревшего дома в Нижневартовске. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Наталья Комарова. Семьям, чьи квартиры уничтожены полностью, выплатят по 300 тыс. руб., а тем, чье имущество пострадало частично, — по 150 тыс. руб., сообщили в департаменте информполитики региона.

Пожар произошел 1 июля. Примерно в 17:32 в пятиэтажном доме на улице Спортивная, 5а загорелась кровля. В доме 62 квартиры, в которых проживают 190 человек. По данным Госпожнадзора, на момент возгорания в доме находились 66 человек, все были эвакуированы. Пострадавших нет. В региональном управлении МЧС сообщили, на месте работали 29 единиц техники и 80 спасателей. Площадь распространения огня составила 840 кв. м. Сейчас огонь ликвидирован. В микрорайоне введен режим ЧС. В школе №13 города развернут пункт временного размещения жильцов дома. За помощью в пункт обратились более ста человек. 13 из них планируют остаться в нем на ближайшее время.

Наталья Комарова поручила главе Нижневартовска Василию Тихонову оценить стоимость ремонтных работ дома, выступить их заказчиком и внести в окружное правительство предложения по софинансированию расходов. «Также глава региона поставила задачу региональному департаменту здравоохранения усилить обеспечение медицинской и психологической помощью, а департаменту социального развития — оказать социальную помощь семьям, жилому помещению и имуществу которых нанесен ущерб»,— сообщили в департаменте.