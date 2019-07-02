«Инкаб» и «Магнит» сохранили земельные участки в споре с женой бывшего топ-менеджера «РИАЛа»

Пермский районный суд опубликовал мотивировочные решения по спорам с участием бывшего топ-менеджера ГК «РИАЛ» Артура Васильева и Татьяны Леванковой, которая потребовала отменить продажу земельных участков конезавода №9.

Напомним, физлицо Татьяна Леванкова обратилась в суд Пермского района с двумя исками к бывшему топ-менеджеру ГК Артуру Васильеву, в которых оспаривает продажу структурой группы «РИАЛ» двух крупных земельных участков бывшего конезавода №9. Еще в 2013 году «РИАЛ» продал два участка, на одном из которых пермский кабельный завод «Инкаб» построил второе предприятие в Прикамье, а на другом торговая сеть «Магнит» — свой распределительный центр. В ответчиках по этим искам числится господин Васильев, а также ООО «Центр-строй» и покупатели — ООО «Инкаб» и АО «Тандер». Госпожа Леванкова указала, что приходится супругой господину Васильеву, а о сделках с земельными участками она ничего не знала.

Суд, рассмотрев дела, отказал госпоже Леванковой в удовлетворении требований. Как установил суд, истица являлась супругой господина Леванкова. Позже Татьяна Леванкова, будучи замужем, заключила в США брак с Артуром Васильевым, который не признается действительным в России. Ответчики указали также на истекший срок исковой давности.

Адвокат Артура Васильева сообщил "Ъ-Прикамье", что судебные решения не вступили в силу и будут обжалованы. «Суд указал, что брак не может быть признан, но не признал, что брак не действителен. Это можно сделать только через заявление заинтересованного лица. Перечень строго оговорён. Если этого не сделано, то признать брак недействительным нельзя. И Пермский районный суд этого не делал!» - заявил «Ъ-Прикамье» господин Васильев.