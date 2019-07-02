Минкульт просит прокуратуру проверить законность закрытия Чердынского музея

Краевой минкульт отправил запрос в прокуратуру с просьбой проверить законность закрытия Чердынского краеведческого музея им. А. С. Пушкина. Как считают в министерстве, действия учредителя музея — администрации района — являются недопустимыми. Как сообщается на сайте минкульта, чиновники подтвердили, что вспомогательный персонал, обеспечивающий деятельность музея, выведен из штата. При этом никакой информации, как будет решаться вопрос с открытием музея для посетителей, они в минкульт не представили. «Министерство культуры Пермского края считает действия администрации Чердынского района в данной ситуации недопустимыми и будет прибегать ко всем существующим механизмам для ее исправления: отправлен запрос в прокуратуру. На имя главы администрации будет направлено требование открыть музей для посетителей в кратчайшие сроки, а также поручение срочно принять смотрителей в МБУ „Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений“».

Ранее ''Ъ-Прикамье" сообщал, что Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина прекратил работу с 1 июля. Директор учреждения Александр Мистрюков пояснил РБК-Пермь, что закрытие произошло из-за отсутствия онлайн-касс. Согласно ФЗ №54 это оборудование должно быть у всех учреждений, получающих прибыль, с 1 июля 2019 года. Деньги на установку онлайн-класс должна была выделить администрация Чердынского района, но этого не было сделано, отметил директор. В администрации Чердынского района сообщили, что в скором времени будут подписаны договоры на поставку онлайн-касс, деньги уже выделены. Чердынский музей — один из старейших на Урале, основан в 1899 году. Собрание музея составляет более 110 тыс. единиц.