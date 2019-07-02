В Пятигорске организатора финансовой пирамиды приговорили к 8 годам колонии

Пятигорский городской суд приговорил председателя кредитного кооператива «Орбита» Константиа Пилипилиади к 8 годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Суд установил, что с 2010 по 2014 годы злоумышленник заключил с пайщиками кооператива договоры предоставления личных сбережений и обещал выплачивать им от 21% до 36,7% годовых. Однако обязательства по договорам подсудимый не исполнял и частично возвращал вклады пайщикам из вновь привлеченных средств по принципу финансовой пирамиды. Таким образом он причинил ущерб в 237,8 млн руб. 412 пайщикам.

Дарья Голякова