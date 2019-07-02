Двух эквадорских бизнесменов обвинили в даче взяток сотрудникам Petroecuador

Власти США предъявили обвинения во взяточничестве двум эквадорским бизнесменам в рамках расследования о коррупции в эквадорской государственной нефтяной компании Petroecuador, сообщает Financial Times.

Министерство юстиции официально не объявляло об этом деле, но соответствующий иск (.pdf) был подан в окружной суд Флориды в Майами еще в мае. Арменголу Диасу и Хосе Аларкону были предъявлены обвинения по 11 эпизодам за отмывание денег и вступление в преступный сговор с целью взяточничества. По данным следствия, обвиняемые совместно с другими подельниками связаны со взятками на общую сумму в $4,4 млн, которые были выплачены официальным лицам из Petroecuador. Одним из тех, кто получал взятки, предположительно является Марсело Лопес, бывший адвокат эквадорской нефтяной компании, который был осужден в прошлом году за отмывание денег на 53 месяца тюремного заключения.

Кирилл Сарханянц