Внешнеторговый оборот Нижегородской области сократился на 12,5% в первом квартале

Товарооборот Нижегородской области по итогам первого квартала 2019 года сократился до $1,79 млрд (-12,5% по сравнению с январем-мартом 2018 года). Экспорт превысил $1 млрд (-15%), импорт составил $693,5 млн (-8,2%), сообщает Нижегородстат.

Со странами дальнего зарубежья экспорт сократился до $642 млн (-29,8%), а импорт – до 637,3 (-8,2%). Со странами СНГ экспорт составил $456,4 млн (+20,7%), а импорт – 56,2 млн руб. (-8,7%).

В товарной структуре экспорта преобладали продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье ($60,7 млн, +30,9%), минеральные продукты ($526 млн, +29,8%) и продукция химической промышленности ($162,4 млн, +17,7%). Заметно вырос экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 59% до $63,2 млн.

Импорт в основном был представлен теми же группами товаров: продукция АПК ($60,3 млн, -0,7%), минеральные продукты ($6,3 млн, -16,3%) и продукция химической промышленности ($181,5 млн, -18,2%). Заметнее всего – в два раза – вырос импорт драгоценных камней, металлов и изделий из них. Он составил $139 тыс.

Анастасия Еремина