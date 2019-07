Над Элтоном Джоном открыли небо

В швейцарском Монтрё начался 53-й ежегодный джазовый фестиваль, в программе которого заявлены среди прочего выступления Тома Йорка (Radiohead), Джоан Баэз, Тома Джонса и Джеймса Блейка. О том, что уже произошло на фестивале, рассказывает Борис Барабанов.

Формально 53-й Montreux Jazz Festival начался 28 июня с концерта Стинга, который привез на фестиваль свою новую программу «My Songs». Он недавно получил свою 17-ю Grammy за совместный регги-альбом с Шэгги (см. “Ъ” от 13 ноября 2018 года), но в Монтрё приехал с совсем свежим альбомом, переосмысливающим хиты из его сольного каталога и наследия The Police.

Концерт Стинга на основной площадке фестиваля Auditorium Stravinski оказался увертюрой к празднику. А громким первым аккордом стал концерт Элтона Джона, который находится сейчас в прощальном турне.

Концерт Элтона Джона в Монтрё стал дважды историческим событием. Во-первых, это первый в истории фестиваля концерт под открытым небом: до сих пор даже самые выдающиеся музыканты выступали здесь в крытых помещениях. Для единственного концерта Элтона Джона буквально с нуля выстроили арену на 15 тыс. зрителей, привезли экраны общим весом 8 тонн и сцену высотой с семиэтажный дом, а также установили барные стойки общей длиной 120 м. Таким образом, фестиваль заявил, что наконец-то готов принять самых больших стадионных артистов вроде U2 или The Rolling Stones, которые до сих пор сюда не приезжали.

Во-вторых, Элтон Джон выступил в Монтрё впервые за всю свою полувековую карьеру. Он отдал дань великой истории фестиваля, посвятив песню «Don`t Let The Sun Go Down On Me» присутствовавшему на концерте Куинси Джонсу. Легенда джаза, чье 85-летие здесь с помпой отметили в прошлом году, после смерти основателя фестиваля Клода Нобса играет роль гостеприимного хозяина, открывающего самые важные концерты и присутствующего на всех дружеских джемах. Место Куинси Джонса в фестивальной жизни очень точно описал на своем концерте пианист и комик Чилли Гонзалес: «Здесь в первом ряду два свободных кресла, не занимайте их, пожалуйста. Одно для Куинси Джонса, другое — для его еды».

Элтон Джон сыграл традиционный набор своих greatest hits, во многом повторяющий саундтрек недавно вышедшего фильма «Рокетмэн». Прощальный тур с этой программой рассчитан на три года — музыкант решил основательно проутюжить весь мир. Обычно ни в одном турне Элтон Джон не обходил вниманием Россию, логично было ожидать его визит и в этот раз. Но после скандала с цензурой в отношении фильма и последовавшей позднее пикировки с Владимиром Путиным уверенности в том, что певец и пианист заедет попрощаться и к нам, стало меньше.

На следующий день после своего хедлайнерского сета на фестивале в Гластонбери в Монтрё выступила Джанет Джексон. В этом году она отмечает 30-летие альбома «Rhythm Nation 1814», который изменил лицо популярной музыки. Впервые в истории в альбоме темнокожей поп-исполнительницы наряду с традиционной любовной тематикой были подняты такие вопросы, как дискриминация по расовому признаку, бедность, насилие — все, на чем впоследствии в большой степени сделал себе имя целый ряд звезд во главе с Бейонсе. Семь песен альбома вошли в топ-5 чарта Billboard — этот результат не удалось превзойти никому, включая брата Джанет Джексон Майкла. В 2017 году в возрасте 50 лет Джанет Джексон впервые стала матерью и вскоре отправилась в большой тур. Но в 2019-м она позволяет себе только отдельные важные выступления, сосредоточившись на воспитании сына. Куинси Джонс в своем вступительном слове в Монтрё не преминул рассказать о том, что помнит героиню вечера еще 11-летней девочкой, которая просила у него мороженое во время записи альбома Майкла Джексона «Off The Wall».

Концерт на главной сцене Гластонбери, дорога в Швейцарию и выступление в Монтрё практически уложились в одни сутки. Вероятно, именно поэтому Джанет Джексон не смогла продемонстрировать вокальную форму, которую ждешь от звезды такого уровня и с такой историей. Некоторые песни она исполнила, вовсе не попав в тональность, в некоторых тщетно пыталась воспроизвести характерные как для нее, так и для брата вибрирующий полушепот или отрывистые слоги. Ей явно не хватало акустического комфорта — она постоянно регулировала звук ушных мониторов, подкручивая громкость на приемнике, спрятанном глубоко в складках одежды. Делать это, постоянно танцуя, сложно.

А между тем главной задачей на выступлениях Джанет Джексон остается детальное воспроизведение хореографии, знакомой публике по клипам. Это те самые синхронные танцы, на которых выросли все сопровождающие поп-звезд труппы, все «Тодесы» этого мира. Сегодня это маниакальное стремление к синхронности движений выглядит старомодным, как и вентиляторы, установленные на авансцене, чтобы волосы артиста развевались эффектнее. Но в случае с Джанет Джексон все эти элементы шоу вызывали самые теплые ностальгические чувства. Аккомпанирующий состав блестяще справлялся как с фанком, так и с электро, не жалея зрительских ушей и расставляя акценты при помощи классического orchestra hit — семпла из «Жар-птицы» Игоря Стравинского, который используется во всех сколько-нибудь значимых хип-хоп- и поп-треках 1980–1990-х: в конце концов дело происходило в зале, который называется Auditorium Stravinski.

Несмотря на проблемы то ли с голосом, то ли с акустикой, Джанет Джексон выдала шоу из 30 хитов к абсолютному восторгу присутствующих. Несомненно, в ее выступлении было и ДНК брата, у которого она многому научилась. Никто из присутствующих, кажется, и не вспомнил о фильме «Покидая Неверленд», ставшего сенсацией начала нынешнего года. После его выхода казалось, что и фамилия Джексон, и музыка этой семьи сгинут в пучине скандала. Но прошли месяцы, песни прекрасно играют на радио, а Куинси Джонс говорит о Джанет и Майкле с теплотой. Как будто ничего и не было.