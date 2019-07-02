Счетная палата РФ насчитала в Нижегородской области полторы тысячи недостроев

Счетная палата РФ обнаружила в Нижегородской области почти 1,5 тыс. объектов незавершенного строительства, при возведении которых были использованы бюджетные средства. По данным СП РФ, объем финансовых вложений в эти проекты на начало 2019 года составило более 43,9 млрд руб.

Среди общего числа недостроев по 46 объектам строительство заморожено более чем на полгода или совсем остановлено. Объем капитальных вложений в эти объекты превысил 3 млрд руб.

Всего по России выявлено 62,6 тыс. объектов незавершенного строительства, среди которых детские сады, школы, университетские кампусы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры. К началу 2019 года в эти объекты вложено 4,048 трлн руб. бюджетных. При этом на государственные стройки, которые приостановлены более чем на полгода или законсервированы (более 4,3 тыс. объектов), было направлено 260 млрд руб.

Андрей Репин