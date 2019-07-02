Счетная палата РФ насчитала в Нижегородской области полторы тысячи недостроев

Счетная палата РФ обнаружила в Нижегородской области почти 1,5 тыс. объектов незавершенного строительства, при возведении которых были использованы бюджетные средства. По данным СП РФ, объем финансовых вложений в эти проекты на начало 2019 года составило более 43,9 млрд руб.
Среди общего числа недостроев по 46 объектам строительство заморожено более чем на полгода или совсем остановлено. Объем капитальных вложений в эти объекты превысил 3 млрд руб.
Всего по России выявлено 62,6 тыс. объектов незавершенного строительства, среди которых детские сады, школы, университетские кампусы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры. К началу 2019 года в эти объекты вложено 4,048 трлн руб. бюджетных. При этом на государственные стройки, которые приостановлены более чем на полгода или законсервированы (более 4,3 тыс. объектов), было направлено 260 млрд руб.