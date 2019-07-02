На Уралмаше перекроют движение трамваев

С 23:00 5 июля до 6:00 8 июля в Екатеринбурге закроют движение трамваев по улице Победы (Орджоникидзевской район) — на участке от остановки «улица Кузнецова» до остановки «улица Лукиных». Перекрытия связаны с ремонтом трамвайных путей, сообщили в мэрии. Уточняется, что движение ограничат в обоих направлениях.

Временно маршрут №7 пойдет от станции «Эльмаш» по улицам Старых Большевиков, Фронтовых бригад, проспекту Космонавтов, улице Машиностроителей и до станции «площадь Первой пятилетки». Маршрут №8 пойдет от станции «40 лет ВЛКСМ» и по улицам Гагарина, Ленина, Луначарского, Космонавтов, Машиностроителей до станции «площадь Первой Пятилетки». Маршрут №24 пойдет от станции «7 Ключей» по улицам Техническая, Бебеля, Машиностроителей до одноименной конечной станции «Машиностроителей». Маршрут №22 будет закрыт.