Уроки английского

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Фото: Архив пресс-службы

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Ювелирные дизайнеры, за которыми стоит ехать в Лондон

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Лондон — вторая, после Парижа, столица ювелирного дизайна. И если парижская Вандомская площадь — место обитания ювелирных домов с историей, то Лондон известен как центр независимых ювелиров с экспериментальным подходом к дизайну. Государственная поддержка ювелирной отрасли, репутация мировой дизайн-столицы и лучшие вузы мира в этой сфере — Central Saint Martins и Royal College of Arts — только способствуют ежегодному открытию новых имен. «Коммерсантъ Стиль» изучил, какие ювелирные сувениры везти из столицы Великобритании.


Stephen Webster


За плечами дизайнера 40-летний опыт работы: Стивен начал свою ювелирную карьеру за верстаком мастерской в 16 лет и прошел путь от стажера до основателя и креативного директора собственной компании. Техническое мастерство и безупречное качество исполнения наравне с современным дизайном — навсегда в сердце бренда Stephen Webster. Дизайнер черпает вдохновение в музыке, моде, литературе, искусстве и подводном мире. Стивен поддерживает этичное производство и использует только неконфликтные драгоценные камни в своих украшениях. Он также небезразличен к экологии: в 2017 году бренд первым предложил экологичный ювелирный аксессуар — серебряную коктейльную трубочку вместо пластиковых. Многогранность личности дизайнера восхищает поклонников и коллег: Стивен часто выступает в жюри конкурсов, ведущим ювелирных премий, поддерживает молодое поколение и лондонских мастеров-ювелиров.

 

Shaun Leane


В совершенстве владея классическими ювелирными техниками, Шон смело нарушает любые каноны. Страсть к экспериментам и любовь к моде объединила его с выдающимся соотечественником Александром Маккуином. В результате 20-летнего сотрудничества кутюрные украшения творческого тандема вошли в историю ювелирного искусства. Уже сегодня украшения Shaun Leane имеют статус коллекционных и выставляются в музеях Виктории и Альберта в Лондоне и Метрополитен в Нью-Йорке. В 2017 году аукционный дом Sotheby`s в Нью-Йорке выставил на продажу архив работ дизайнера с 1995 по 2011 год, куда вошли 45 уникальных вещей, созданных для модных домов Alexander McQueen и Givenchy, светской львицы Дафны Гиннесс, модели Кейт Мосс, модницы Изабеллы Блоу и актрисы Сары Джессики Паркер. Общая стоимость торгов составила $2 627 250, а финальная стоимость многих лотов в несколько раз превысила предварительную оценку.

Сейчас компания Shaun Leanе выпускает регулярные коллекции украшений для широкой публики, а также продолжает работать с частными заказами.

 

Cora Sheibani


Кора выросла в окружении искусства, ее отец был известным арт-дилером, а среди гостей дома часто были художники, в том числе Энди Уорхол и Жан-Мишель Баския.

Получив образование в сфере изящных искусств во Флоренции и Нью-Йорке, Кора решила сосредоточить свое внимание на дизайне ювелирных украшений. Лаконичные и пропорционально выверенные скульптурные формы определяют ее украшения к той категории, где ценность сформирована не столько стоимостью материалов, сколько идеей художника. Кора в первую очередь ценит материалы за их визуальные свойства. Так, она превратила флуоресценцию бриллиантов и рубинов (которая в традиционном ювелирном сообществе считается показателем низкого качества камня) в основу своей коллекции Glow. Подбирая флуоресцентные камни по всему миру, дизайнер выкладывает ими слова и символы, светящиеся в темноте. Таким образом обращая внимание публики, что все камни прекрасны по-своему.

 

Lauren Audriana


Лорен Адриана — выпускница Central Saint Martins и внучка сэра Пола Смита. За любовь к абстрактным формам модернизма и ар-деко Лорен называют «новой Сюзанн Бельперрон». В 2013 году директор ювелирной галереи Fred Leighton встретила Лорен на выставке Masterpiece London в украшениях собственного дизайна и убедила основать собственный бренд. Украшения Lauren Adriana поражают идеально выверенными конструкциями и блестящим качеством исполнения. Выпуская всего 20–30 украшений в год, дизайнер тщательно контролирует все детали самостоятельно. Не удивительно, что мировое признание к марке пришло спустя всего пять лет после основания. Весной 2018 года в аукционном доме Phillips в Лондоне и Нью-Йорке прошла выставка украшений Lauren Adriana Jewels Now, которая окончательно внесла имя молодого ювелира (Лорен 33 года) в списки коллекционеров.

 

Alice Cicolini


Несмотря на по-итальянски звучащую фамилию, Алис Чиколини родилась и выросла в Лондоне. Первое украшение она продала прямо со стенда выпускной выставки на ювелирном факультете Central Saint Martins в 2009 году. Значимость украшений Алис Чиколини выходит далеко за пределы ценности материалов. Ее украшения — об уважении, мастерстве, культурном наследии и личной истории каждого клиента. Однажды в Индии, увидев ювелирную шкатулку, принадлежавшую когда-то королевской семье, Алис решила представить, какими могли бы быть украшения, созданные для нее сегодня. С тех пор в своих коллекциях дизайнер интерпретирует индийскую культуру и традиции на современный лад, заново открывая миру древние техники. Ее узнаваемые кольца созданы в технике минакари — искусство нанесения разноцветной эмали на драгоценные металлы. Помимо эмали Алис работает с резьбой по дереву и камню, яркими полудрагоценными камнями. Алис Чиколини среди тех немногих ювелиров, кто открыто рассказывает о мастерах, стоящих за созданием украшения. Уже много лет она сотрудничает с Амалем Кумаром, представителем династии индийских мастеров, чьи работы хранятся в королевских коллекциях, включая Аль-Тани. Работы же марки Alice Cicolini выставлялись в музее Виктории и Альберта в Лондоне, на аукционе Sotheby`s в Нью-Йорке и Лондоне, а имя дизайнера вошло в книги «Masters of Modern Jewellery» Джоанны Харди и «The New Jewellers» Оливье Дюпона.

 

Solange Agazury-Partrige


Ювелирная карьера Соланж началась в 1987 году с дизайна собственного обручального кольца. Потом три года ушло на то, чтобы освоить ювелирное дело и в 1990-м открыть свою мастерскую. Талант британского дизайнера не остался незамеченным, в 2001 году она была приглашена на роль креативного директора французского ювелирного дома Boucheron. Проработав три года в Париже и оставив после себя украшения в коллекции Музея декоративных искусств Парижа, дизайнер вернулась в Лондон развивать собственную марку. У Соланж филологическое образование, и часто слова вдохновляют ее больше, чем камни. Придумав вначале идею, только потом она подбирает материалы для ее воплощения, и украшения получаются яркие и запоминающиеся. В своем творчестве Соланж смело экспериментирует с формой и цветом, часто используя в контрастные сочетания.

 

Инесса Ковалева


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