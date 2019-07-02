Уроки английского

Лондон — вторая, после Парижа, столица ювелирного дизайна. И если парижская Вандомская площадь — место обитания ювелирных домов с историей, то Лондон известен как центр независимых ювелиров с экспериментальным подходом к дизайну. Государственная поддержка ювелирной отрасли, репутация мировой дизайн-столицы и лучшие вузы мира в этой сфере — Central Saint Martins и Royal College of Arts — только способствуют ежегодному открытию новых имен. «Коммерсантъ Стиль» изучил, какие ювелирные сувениры везти из столицы Великобритании.

Stephen Webster

За плечами дизайнера 40-летний опыт работы: Стивен начал свою ювелирную карьеру за верстаком мастерской в 16 лет и прошел путь от стажера до основателя и креативного директора собственной компании. Техническое мастерство и безупречное качество исполнения наравне с современным дизайном — навсегда в сердце бренда Stephen Webster. Дизайнер черпает вдохновение в музыке, моде, литературе, искусстве и подводном мире. Стивен поддерживает этичное производство и использует только неконфликтные драгоценные камни в своих украшениях. Он также небезразличен к экологии: в 2017 году бренд первым предложил экологичный ювелирный аксессуар — серебряную коктейльную трубочку вместо пластиковых. Многогранность личности дизайнера восхищает поклонников и коллег: Стивен часто выступает в жюри конкурсов, ведущим ювелирных премий, поддерживает молодое поколение и лондонских мастеров-ювелиров. Stephen Webster, серьги Dynamite, белое золото, эмаль, бриллианты Stephen Webster, кольцо Dynamite, желтое золото, эмаль, бриллианты Stephen Webster, серьги Vertigo, белое золото, агат, эмаль, бриллианты Stephen Webster, кольцо Vertigo, белое золото, агат, эмаль, бриллианты Stephen Webster, набор ножей Beasts, дамасская сталь, серебро Stephen webster, нож Beasts, дамасская сталь, серебро Stephen webster, кольцо Smoking Gun, белое золото, бриллианты Stephen webster, запонки Jewels Verne Hammerhead, сталь, сапфиры

Shaun Leane

В совершенстве владея классическими ювелирными техниками, Шон смело нарушает любые каноны. Страсть к экспериментам и любовь к моде объединила его с выдающимся соотечественником Александром Маккуином. В результате 20-летнего сотрудничества кутюрные украшения творческого тандема вошли в историю ювелирного искусства. Уже сегодня украшения Shaun Leane имеют статус коллекционных и выставляются в музеях Виктории и Альберта в Лондоне и Метрополитен в Нью-Йорке. В 2017 году аукционный дом Sotheby`s в Нью-Йорке выставил на продажу архив работ дизайнера с 1995 по 2011 год, куда вошли 45 уникальных вещей, созданных для модных домов Alexander McQueen и Givenchy, светской львицы Дафны Гиннесс, модели Кейт Мосс, модницы Изабеллы Блоу и актрисы Сары Джессики Паркер. Общая стоимость торгов составила $2 627 250, а финальная стоимость многих лотов в несколько раз превысила предварительную оценку. Сейчас компания Shaun Leanе выпускает регулярные коллекции украшений для широкой публики, а также продолжает работать с частными заказами. Shaun Leane, серьги Porcupine, созданы для коллекции Alexander McQueen “Irere” весна-лето 2003 Shaun Leane, браслет Armis, белое золото, бриллианты Shaun Leane, украшение для челюсти, создано для коллекции Alexander McQueen “Untitled” весна-лето 1998 Shaun Leane, серьги Green Orchid, белое золото, эмаль, цавориты, бриллианты Shaun Leane, колье-чокер Bespoke, розовое золото Shaun Leane, перчатка “Contra Mundum” для Дафны Гиннесс, белое золото, бриллианты Shaun Leane, браслет Cherry Blossom, розовое золото, эмаль, бриллианты

Cora Sheibani

Кора выросла в окружении искусства, ее отец был известным арт-дилером, а среди гостей дома часто были художники, в том числе Энди Уорхол и Жан-Мишель Баския. Получив образование в сфере изящных искусств во Флоренции и Нью-Йорке, Кора решила сосредоточить свое внимание на дизайне ювелирных украшений. Лаконичные и пропорционально выверенные скульптурные формы определяют ее украшения к той категории, где ценность сформирована не столько стоимостью материалов, сколько идеей художника. Кора в первую очередь ценит материалы за их визуальные свойства. Так, она превратила флуоресценцию бриллиантов и рубинов (которая в традиционном ювелирном сообществе считается показателем низкого качества камня) в основу своей коллекции Glow. Подбирая флуоресцентные камни по всему миру, дизайнер выкладывает ими слова и символы, светящиеся в темноте. Таким образом обращая внимание публики, что все камни прекрасны по-своему. Cora Sheibani, кольцо Marquise, розовое золото, рубины, бриллианты Cora Sheibani, кольцо Marquise, розовое золото, рубины, бриллианты Cora Sheibani, серьги Butterfly, розовое золото, турмалины, цирконы Cora Sheibani, брошь Glow, розовое золото, бриллианты

Lauren Audriana

Лорен Адриана — выпускница Central Saint Martins и внучка сэра Пола Смита. За любовь к абстрактным формам модернизма и ар-деко Лорен называют «новой Сюзанн Бельперрон». В 2013 году директор ювелирной галереи Fred Leighton встретила Лорен на выставке Masterpiece London в украшениях собственного дизайна и убедила основать собственный бренд. Украшения Lauren Adriana поражают идеально выверенными конструкциями и блестящим качеством исполнения. Выпуская всего 20–30 украшений в год, дизайнер тщательно контролирует все детали самостоятельно. Не удивительно, что мировое признание к марке пришло спустя всего пять лет после основания. Весной 2018 года в аукционном доме Phillips в Лондоне и Нью-Йорке прошла выставка украшений Lauren Adriana Jewels Now, которая окончательно внесла имя молодого ювелира (Лорен 33 года) в списки коллекционеров. Lauren Adriana, cерьги Gabo, золото, бриллианты, цирконы Lauren Adriana, кольцо Tube, золото, изумруды, бриллианты Lauren Adriana, браслеты-каффы XO, серебро, золото, перидоты, турмалины, шпинель, гранаты Lauren Adriana, cерьги Chandelier, золото, серебро, огненные опалы, эфиопские опалы

Alice Cicolini

Несмотря на по-итальянски звучащую фамилию, Алис Чиколини родилась и выросла в Лондоне. Первое украшение она продала прямо со стенда выпускной выставки на ювелирном факультете Central Saint Martins в 2009 году. Значимость украшений Алис Чиколини выходит далеко за пределы ценности материалов. Ее украшения — об уважении, мастерстве, культурном наследии и личной истории каждого клиента. Однажды в Индии, увидев ювелирную шкатулку, принадлежавшую когда-то королевской семье, Алис решила представить, какими могли бы быть украшения, созданные для нее сегодня. С тех пор в своих коллекциях дизайнер интерпретирует индийскую культуру и традиции на современный лад, заново открывая миру древние техники. Ее узнаваемые кольца созданы в технике минакари — искусство нанесения разноцветной эмали на драгоценные металлы. Помимо эмали Алис работает с резьбой по дереву и камню, яркими полудрагоценными камнями. Алис Чиколини среди тех немногих ювелиров, кто открыто рассказывает о мастерах, стоящих за созданием украшения. Уже много лет она сотрудничает с Амалем Кумаром, представителем династии индийских мастеров, чьи работы хранятся в королевских коллекциях, включая Аль-Тани. Работы же марки Alice Cicolini выставлялись в музее Виктории и Альберта в Лондоне, на аукционе Sotheby`s в Нью-Йорке и Лондоне, а имя дизайнера вошло в книги «Masters of Modern Jewellery» Джоанны Харди и «The New Jewellers» Оливье Дюпона. Alice Cicolini, серьги Summer Snow Alice Cicolini, тиара Summer Snow Alice Cicolini, кольцо Meenakari Alice Cicolini, кольцо Meenakari Alice Cicolini, серьги Meenakari Alice Cicolini, кольцо Memphis Alice Cicolini, кольцо Temple

Solange Agazury-Partrige

Ювелирная карьера Соланж началась в 1987 году с дизайна собственного обручального кольца. Потом три года ушло на то, чтобы освоить ювелирное дело и в 1990-м открыть свою мастерскую. Талант британского дизайнера не остался незамеченным, в 2001 году она была приглашена на роль креативного директора французского ювелирного дома Boucheron. Проработав три года в Париже и оставив после себя украшения в коллекции Музея декоративных искусств Парижа, дизайнер вернулась в Лондон развивать собственную марку. У Соланж филологическое образование, и часто слова вдохновляют ее больше, чем камни. Придумав вначале идею, только потом она подбирает материалы для ее воплощения, и украшения получаются яркие и запоминающиеся. В своем творчестве Соланж смело экспериментирует с формой и цветом, часто используя в контрастные сочетания. Solange Azagury-Partridge, кольца Scribbles, желтое золото, опал, танзанит и сапфиры, керамика, лак Solange Azagury-Partridge, кольцо Tri-Di, белое золото, сапфиры, изумруды, бриллианты, керамика, лак Solange Azagury-Partridge, кольцо Temple, красное золото, опал, шпинель, сапфиры, бриллианты, лак Solange Azagury-Partridge, серьги Myanmar, желтое золото, сапфиры, рубины, изумруды, керамика, лак Solange Azagury-Partridge, кольцо Storm, черненое белое золото, алмаз, бриллианты

Инесса Ковалева