02 июля, вторник
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Сменились два руководителя общественных приемных губернатора Челябинской области

Распоряжением губернатора Челябинской области освобождены от занимаемых должностей два руководителя общественных приемных главы региона. Как следует из документа, опубликованного на сайте областного правительства, речь идет о Светлане Золотовой (Локомотивный городской округ) и Любови Меньшениной (Еткульский район). На их места назначены, соответственно, Владимир Метлин и Лариса Уварина.

Распоряжение подписано исполняющим обязанности губернатора Виктором Маминым и вступило в силу со дня подписания.

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