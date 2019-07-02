Второй полет ИЛ-112В наметили на 2020 год

Второй полет военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в начале 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора Ил-112В Сергея Ляшенко. «В начале 2020 года. Дату не загадываем»,— цитирует агентство ответ господина Ляшенко на вопрос о дате второго полета Ил-112В.

Напомним, 30 марта ИЛ-112В выполнил первый полет с аэродрома завода-изготовителя — Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО). Общая продолжительность первого полета составила около 45 минут.

Самолет ИЛ-112В проектировался еще в 1990-х годах. Но контракт на разработку между Минобороны РФ и «Ильюшин» был подписан только в декабре 2014 года. Самолет предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 т грузов и личного состава. Серийное производство на ВАСО планируют начать в 2020 году. По данным, ранее озвучивавшимся губернатором Ворнежской области Александром Гусевым в рамках пресс-конференции, ежегодно ВАСО планирует выпускать 15 машин. Минобороны ранее заявляло о готовности закупить в ближайшие десять лет более ста таких самолетов.

О том, как воронежское авиастроительное предприятие закончило прошлый год — в публикации “Ъ-Черноземье” «От ВАСО улетают доходы».