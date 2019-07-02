Экс-чиновник проиграл иск о защите чести к бывшему главе Кузбасса Аману Тулееву

Центральный райсуд Кемерово не удовлетворил иск бывшего начальника МУП «Тепловые сети» Чебулинского района Александра Алабина к экс-губернатору Кузбасса Аману Тулееву о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом говорится в материалах суда. Соответчиками по делу проходили ВГТРК и ее филиал ГТРК «Кузбасс». Истец требовал с ответчиков взыскать солидарно 7 млн руб. и обязать господина Тулеева выступить с опровержением.

Как писал “Ъ”, судебный процесс начался в феврале 2019 года. По оценке заявителя, Аман Тулеев, выступая на сессии облсовета в ноябре 2011 года с бюджетным посланием на 2012–2014 годы, распространил сведения, порочащие достоинство и деловую репутацию Александра Алабина. «Ты обдираешь их. Почему он ворует у своих односельчан? Почему он до сих пор не в наручниках?» — заявил с трибуны облсовета господин Тулеев. По мнению истца, ВГТРК и ее филиал должны были проверить на соответствие действительности «конкретные фразы из выступления Амана Тулеева».

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Ответчик исковые требования не признавал. Представитель Амана Тулеева говорила суду, что ни в одной из спорных фраз не упоминается фамилия Александра Алабина, а критические замечания касались деятельности МУП «Тепловые сети», в отношении которого в 2011 году была проведена аудиторская проверка, которая выявила нарушения. По мнению адвоката, это «вполне допустимая критика со стороны главного руководителя Кемеровской области». В рамках дела также проводилась лингвистическая экспертиза, которая установила, что высказывания Амана Тулеева являются «выражением мнения автора» и не относятся к сведениями о нарушениях истцом действующего законодательства. Суд посчитал исковые требования необоснованными.

Напомним, в декабре прошлого года Аман Тулеев проиграл аналогичное дело. Центральный райсуд Кемерово постановил взыскать 150 тыс. руб. с бывшего губернатора Кузбасса за клевету в отношении экс-главы Промышленновского района Алексея Шмидта.

Подробнее о первом проигранном деле — в материале “Ъ” «Аман Тулеев начал проигрывать в судах»

Юрий Зуев