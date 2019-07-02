Группа «Доминант» планирует увеличить под Воронежем мощности по производству сыра

Агропромышленная группа «Доминант» намерена реконструировать ООО «Городской молочный завод “Лискинский”», который производит сыр чеддер в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ворнежской области со ссылкой на президента ГК Павла Демидова. Реконструкция намечена на 2020-2021 годы, в результате производство сыра на предпприятии должно увеличиться с 9 до 12 тыс. т в год. Объем инвестиций в проект не уточняется.

ГК «Доминант» занимается производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Земельный банк группы составляет более 400 тыс га. ГК владеет семью сахарными заводами, животноводческими предприятиями (производство молока, выращивание бычков на откорм) и заводами по переработке молока в нескольких регионах РФ, в том числе в Черноземье. Является одним из лидеров по производству сахара в стране с мощностью около 1 млн т продукции в год. В Воронежской области в Лискинском, Павловском, Грибановском и Эртильском районах «Доминант» занимается выращиванием и хранением зерновых, выращиванием сахарной свеклы, а также производством и переработкой молока.

О том, почему банк «Возрождение» угрожает банкротством крупному курскому переработчику молока, — в публикации “Ъ-Черноземье” «Сыру припомнили поручительство».

Мария Старикова