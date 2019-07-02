В ТОП-10 рейтинга федеральных здравниц вошли три санатория Краснодарского края

Сформированный по итогам 2018 года ежегодный федеральный список лучших российских здравниц возглавил сочинский санаторий «Заполярье». Также в ТОП-10 вошли санаторно-курортный комплекс «Знание» в Сочи и корпоративный центр оздоровления СИБУР-Юг в Анапе, сообщили в администрации Кубани.

В сотню лучших российских здравниц, вошедших в рейтинг инвестиционной привлекательности Ассоциации оздоровительного туризма России, входят 13 санаториев Краснодарского края, расположенных в Анапе, Геленджике, Сочи и Туапсинском районе.

По итогам 2017 года в число лидеров рейтинга входили 12 санаториев и прочих мест отдыха и оздоровления Кубани. Сочинский санаторий «Заполярье» годом ранее также возглавлял ТОП-100. Всего, по данным регионального минкурортов, в крае сегодня работают порядка 180 санаториев, пансионатов с лечением и бальнеолечебниц, оказывающих санаторно-курортные услуги по более 500 уникальным программам. В среднем за год их услугами пользуются около 1,3 млн граждан.

Василий Хитрых