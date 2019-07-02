Отечественный производитель теряет долю на рынке

Доля отечественных марок на авторынке Нижнего Новгорода снижается, это общероссийская тенденция. На долю иномарок приходится уже около трети продаж на территории Нижнего Новгорода.

Город занимает 15-е (из 21) место по доле отечественных брендов в общем объеме продаж автомобилей. При этом средняя цена продажи отечественного автомобиля в Нижнем Новгороде составляет 185 840 рублей, а иномарки – 512 750 рублей. Средний возраст отечественных автомобилей, эксплуатируемых на территории Нижнего Новгорода, составляет 12 лет и 7 месяцев, иномарки – 11 лет и 4 месяца.