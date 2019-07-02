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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Отечественный производитель теряет долю на рынке

Нижегородцы стали чаще покупать иномарки.

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Доля отечественных марок на авторынке Нижнего Новгорода снижается, это общероссийская тенденция. На долю иномарок приходится уже около трети продаж на территории Нижнего Новгорода.

Город занимает 15-е (из 21) место по доле отечественных брендов в общем объеме продаж автомобилей. При этом средняя цена продажи отечественного автомобиля в Нижнем Новгороде составляет 185 840 рублей, а иномарки – 512 750 рублей. Средний возраст отечественных автомобилей, эксплуатируемых на территории Нижнего Новгорода, составляет 12 лет и 7 месяцев, иномарки – 11 лет и 4 месяца.


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