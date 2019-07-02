В диссертации замглавы Новочеркасска выявили плагиат

«Диссернет» провел экспертизу диссертации заместителя главы администрации Новочеркасска Константина Хмельницкого, ее результаты опубликованы на сайте сообщества.

Константин Хмельницкий защитил кандидатскую диссертацию на тему «Организационно-экономический инструментарий формирования стратегии развития предприятий электродной промышленности» в марте 2009 года в Южно-Российском государственном техническом университете. Его научным руководителем был декан факультета инноватики и организации производства Евгений Колбачев.

Как показал анализ экспертов, текст на 110 из 212 страниц работы господина Хмельницкого частично совпадает с текстами диссертаций Дмитрия Шептякова (2007 год), Евгения Колбачева (2003 год) и Ольги Зеленской (2007 год).

Константин Хмельницкий начинал работать в администрации Новочеркасска в 2005 году. В августе 2018 года он занял пост заместителя главы администрации — начальника финансового управления.

Кристина Федичкина