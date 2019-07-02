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Пресс-релиз

В Пензенской области восемь почтовых отделений требуют безотлагательного ремонта

В Пензенской области разработают региональную программу ремонта муниципальных помещений отделений почтовой связи. Об этом объявил губернатор Иван Белозерцев.

На встрече с директором управления Федеральной почтовой службы по Пензенской области Натальей Арбузовой выяснилось, что из 564 отделений почтовой связи 73 нуждаются в ремонте, восьми из них он нужен «безотлагательно». Все они находятся в муниципальной собственности.

Глава региона поручил разобрать каждый из объектов и просчитать смету, разработать проекты.

Иван Сергеев


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