В Пензенской области восемь почтовых отделений требуют безотлагательного ремонта

В Пензенской области разработают региональную программу ремонта муниципальных помещений отделений почтовой связи. Об этом объявил губернатор Иван Белозерцев.

На встрече с директором управления Федеральной почтовой службы по Пензенской области Натальей Арбузовой выяснилось, что из 564 отделений почтовой связи 73 нуждаются в ремонте, восьми из них он нужен «безотлагательно». Все они находятся в муниципальной собственности.

Глава региона поручил разобрать каждый из объектов и просчитать смету, разработать проекты.

Иван Сергеев