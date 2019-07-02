В краснодарской БСМП отремонтировали и расширили операционный блок

В Больнице скорой медицинской помощи Краснодара создан новый операционный блок. Ремонт и расширение старого оперблока привели к тому, что теперь можно вдвое увеличить количество проводимых в отделении хирургических вмешательств. По информации краевого минздрава, в настоящее время хирурги БСМП выполняют до 20-ти сложнейших хирургических операций в день.

Из краевого бюджета на эти цели было выделено около 5,5 млн руб. Теперь в ЛОР-отделении больницы функционируют новые, оснащенные современным оборудованием детская, взрослая и эндоскопическая операционные. По информации министерства, теперь после операции пациентов в сопровождении анестезиолога перевозят в послеоперационную палату, после чего при стабильных показателях здоровья они переводятся в стационар ЛОР-отделения.

Василий Хитрых