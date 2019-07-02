Транспортная прокуратура Челябинска выявила нарушение железнодорожниками экологических требований

Транспортная прокуратура Челябинска проверила исполнение экологического законодательства предприятиями железнодорожного транспорта. В результате проверки было выявлено несоблюдение условий хранения отходов, таких как ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные лампы, вышедшие из употребления и иных отходов.

Кроме того, прокурор внес представления об устранении нарушений двум руководителям транспортных предприятий. В отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.2, 8.5 и 8.41 КоАП РФ.