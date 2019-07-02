На курские очистные сооружения направят более 400 млн рублей

На начало реконструкции очистных сооружений Курска направят 443 млн руб., из них 384 млн руб. — федеральный транш, остальное — средства областного и городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на главу региона Романа Старовойта. Он поручил «приступить к немедленной реконструкции очистных сооружений города, износ которых составляет более 75%», добавив, что реконструкция очистных сооружений растянется до 2021 года включительно, поскольку «этим вопросом власти города не занимались ранее, и ситуация сложная».

Пресс-служба региона со ссылкой на заместителя губернатора Алексея Смирнова сообщила, что по факту массовой гибели рыбы в Сейме была создана специальная комиссия, установившая превышение различных показателей в 2-11 раз. Для каждого из выявленных 23 предприятий-нарушителей, не соблюдающих нормативы предельно допустимого сброса, будет создана дорожная карта экологических мероприятий, которые нужно выполнить. В противном случае дело может дойти и до закрытия предприятий, цитирует пресс-служба господина Смирнова.

Напомним, что в июне жители региона массово жаловались на гибель рыбы в реке Сейм в районе поселка Ворошнево. Сообщалось, что причиной мора стала нехватка кислорода из-за гибели активного ила, который очищает воду, попадающую в реку, на экологическую реабилитацию было направлено более 70 млн руб.

О том, какой ущерб курским рекам уже наносили местные предприятия, — в публикации “Ъ-Черноземье” «Рыба канула в Псел».

Мария Старикова