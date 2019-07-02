Предприятие из Удмуртии задолжало сотрудникам 558 тыс. рублей

ООО «Станкомаш» из Воткинска, которое занимается литьем прочных цветных металлов, задолжало работникам зарплату в размере 558 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии. В отношении 48-летнего директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Материалы дела направлены в суд с обвинительным заключением.

По данным следствия, директор организации частично не выплачивал зарплату сотрудникам с начала декабря 2017 года по 20 мая 2019 года. В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб в полном объеме.