Летняя Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге

Комитет Международной федерации студенческого спорта (FISU) выбрал Екатеринбург столицей летней Универсиады-2023. Об этом сообщили в Минспорта РФ. Екатеринбург выбран столицей летних игр на безальтернативной основе.

Заявку города представили сегодня, 2 июля, в Неаполе. В презентации приняли участие министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров. глава Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. «Мы примем гостей со всего мира, обновим городскую инфраструктуру, построим новые объекты. Это импульс для столицы Урала и всей Свердловской области, новые возможности для нашего бизнеса, рывок в развитии городской среды»,— написал губернатор на своей странице в Instagram. По его словам, с сегодняшнего дня начинается подготовка к Универсиаде. «Помните, каким благом оказался для нас ЧМ-2018? Универсиада даст не меньше»,— уверен глава региона.

В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. В 2023 году планируется разыграть 244 комплекта наград. В 2013 году летняя Универсиада проводилась в Казани. Зимняя Универсиада 2019 года — в Красноярске.