На Ставрополье двух полицейских и их сообщника обвиняют в краже зерна на 18 млн рублей

Инспектора ДПС и инспектора ГИАЗ административного законодательства ГИБДД ОМВД России по Ипатовскому городскому округу, а также механизатора ООО «Ставропольское Руно» обвиняют в особо крупной краже («б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, с мая по июнь текущего года подозреваемый крали пшеницу с полей ООО «Ставропольское Руно». Механизатор предприятия контролировал ход уборки и сообщал сообщникам, когда и сколько транспортных средств нужно пригнать на погрузку. Полицейские направляли в поля грузовики и обеспечивали их беспрепятственный проезд. За два месяца злоумышленники похитили более 1,3 т пшеницы на сумму более 18 млн руб.

Похищенное зерно оперативники обнаружили на складах третьих лиц. Пшеницу изъяли и вернут собственнику. У одного из полицейских в ходе обыска нашли и изъяли 2,5 млн руб. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дарья Голякова