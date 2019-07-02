Зампред заксобрания Пензенской области добровольно сложил полномочия

Законодательное собрание Пензенской области примет отставку заместителя председателя собрания депутатов Вячеслава Космачева.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, господин Космачев написал заявление о сложении полномочий вице-спикера заксобрания по собственному желанию в связи с переходом на должность главного врача областной клинической больница имени Бурденко. Внеочередная сессия заксобрания, на которой планируется одобрить отставку, состоится сегодня в перерыве конференции Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия».

Вячеслав Космачев осуществлял полномочия зампреда регионального парламента с 26 сентября 2017 года на профессиональной постоянной основе.

Сергей Петунин