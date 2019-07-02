Режим охраны Городецкой дубравы не будут менять для строительства гидроузла

После публичных консультаций с 26 экспертами министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области приняло решение сохранить действующий охранный режим памятника природы регионального значения «Дубрава у города Городца». В связи с этим вопросы воздействия строительства гидроузла в Балахне на природные объекты памятника необходимо будет дополнительно проработать. Об этом говорится в опубликованном заключении об оценке проекта правового акта.

Изменить режим охраны объекта планировалось для того, чтобы провести санитарную подготовку зоны затопления водохранилища проектируемого низконапорного гидроузла, в частности – лесосводку и лесоочистку. Консультации по этому вопросу проводились как с частными лицами, так и с организациями АНО «Городец исторический», ООО «Бурятское региональное объединение по Байкалу», ООО «Экологический центр „Дронт“» и другими. Эксперты единогласно выступили против изменения охранного режима объекта.

В тексте заключения говорится, что сохранение действующего режима позволит «снять социальную напряженность в обществе, а также обеспечить сохранность памятника природы регионального значения “Дубрава у города Городца” в условиях непредсказуемости последствий для природных комплексов и объектов при строительстве и последующей эксплуатации Нижегородского низконапорного гидроузла».

Напомним, строительство гидроузла в Балахне планируется для восстановления судоходства на участке Волги. Стоимость проекта оценивается в 43,5 млрд руб., объект должны возвести к 2022 году. Научный совет РАН не смог оценить проект из-за его неполноты, а экологи насчитали более 330 млрд руб. потенциального ущерба от строительства объекта.

Анастасия Еремина