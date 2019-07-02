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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Липецкой области могут выделить дополнительные средства на расселение ветхого жилья

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов попросил председатель набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. «После 2017 года накопился большой аварийный фонд, 78 домов не включены в программу, потому что признаны аварийными после 2017 года. Люди живут в плохих условиях и гораздо больше нуждаются в переселении. Мы очень рассчитываем на помощь министерств»,— подчеркнул врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на совместном с представителями Минстроя и Фонда содействия реформированию ЖКХ совещании. Председатель набсовета фонда Сергей Степашин пообещал, что случае перевыполнения программы перед президентом «поставят вопрос о поощрении субъекта и выделении ему дополнительных средств».

Напомним, в 2019-2024 годах в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Липецкой области планируется расселить жильцов из 247 домов (113 тыс. кв. м, 6,86 тыс. человек), признанных аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. Общий объем средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (95%) и облбюджета (5%) в рамках долевого финансирования составит 3,8 млрд руб. При этом целевые показатели, установленные Минстроем РФ для региона, — расселение до 31 декабря 2024 года не менее 100,61 тыс. кв. м и улучшение условий проживания 5,61 тыс. человек, отметили в пресс-службе.

О застройке жильем промплощадки в центре Курска читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Тракторам здесь не место».

Мария Старикова


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