Ольга Алимова не видит политики в уголовном деле в отношении сына ее однопартийца

Секретарь саратовского обкома КПРФ депутат Госдумы Ольга Алимова не видит политического подтекста в уголовном деле в отношении сына депутата саратовской городской думы Дмитрия Сорокина. Как писал “Ъ-Средняя Волга”, Антон Сорокин обвиняется в распространении наркотиков.

На пресс-конференции Ольга Алимова заявила, что дело в отношении сына депутата гордумы «чисто уголовное». «Здесь политической ситуации нет вообще! Если он говорит об этом, вопросы задавайте ему»,— отметила Ольга Алимова.

По ее словам, сыграть в этой ситуации на «деле Голунова» проблематично сложно, потому что «масштабы несопоставимы».

Напомним, Дмитрий Сорокин заявил, что уголовное дело в отношении Антона Сорокина стало местью со стороны некоего «ночного губернатора», который предлагал ему за 1 млн руб. заняться дискредитацией губернатора области Валерия Радаева. Антон Сорокин был пойман с наркотиками в Волгограде после того, как его отец якобы отказался заниматься очернением главы региона. Дмитрий Сорокин также не исключил, что аналогичные предложения могли поступать и другим депутатам, в том числе от КПРФ. Дмитрий Сорокин объявил бессрочную голодовку в знак протеста против уголовного дела, но прекратил ее.

Ольга Алимова исключила возможность работы по дискредитации какого-либо политика за деньги. «К нам с такими вопросами лучше не подходить. Мы делаем это бесплатно — для эстетического удовольствия», — заявила она.

Сергей Петунин