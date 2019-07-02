Артемий Панарин стал самым «дорогим» российским хоккеистом в истории НХЛ

Воспитанник челябинского хоккея, уроженец Коркино Артемий Панарин подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Его зарплата в среднем будет составлять $11,642 млн в год, сообщает ТАСС. Таким образом он стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории Национальной хоккейной лиги.

Вечером в понедельник было открыто трансферное окно, клубы получили возможность подписывать контракты со свободными агентами. Панарин покинул клуб «Коламбус», за который играл с 2017 года. Игрок хотел получать не менее $10 млн и выступать за команду, которая может претендовать на Кубок Стэнли. В «Коламбусе» хоккеисту предлагали $14,5 млн за сезон.

Ранее лидером по размеру зарплаты был Александр Овечкин, капитан «Вашингтона». За сезон он получал $9,5 млн.