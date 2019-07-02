«Победа» не планирует возобновить полеты из Пулково

«Победа» не планирует возобновлять авиарейсы в зимнем расписании из петербургского аэропорта Пулково. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиакомпании.

Напомним, что лоукостер прекратил выполнение перелетов из Пулково с 31 марта. Причиной отмены стали задержи вылетов из-за проверок сотрудников пограничной службы аэропорта.