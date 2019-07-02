«Победа» не планирует возобновить полеты из Пулково

«Победа» не планирует возобновлять авиарейсы в зимнем расписании из петербургского аэропорта Пулково. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиакомпании.
Напомним, что лоукостер прекратил выполнение перелетов из Пулково с 31 марта. Причиной отмены стали задержи вылетов из-за проверок сотрудников пограничной службы аэропорта.
Как стало известно "Ъ", авиакомпания «Победа», на прошлой неделе объявившая о прекращении полетной программы за рубеж из аэропорта Пулково в связи с задержкой вылетов из-за проверок сотрудников пограничной службы, может возобновить рейсы на международных направлениях из Петербурга только в осенне-зимнем сезоне 2019-2020 годов, минуя высокий летний период. Это связано с необходимостью внести изменения в технологию досмотра самолетов лоукостера, чтобы пограничная служба не тратила дополнительное время на проверку закрытых отсеков воздушного судна. Эксперты отмечают, что уход «Победы» с международных направлений из Пулково может быть связан с переводом самолетов на более доходные маршруты в других регионах.