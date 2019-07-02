Кондитерская фабрика «Конти рус» вложила в модернизацию 420 млн рублей

Один из крупнейших в РФ производителей кондитерских изделий курское АО «Конти-Рус» (входит в украинскую группу «Конти») вложило в модернизацию 420 млн руб. за 2018-2019 годы. Об этом рассказали в самой компании. В какие именно направления были инвестированы средства, там не сообщили. В 2017 году на встрече с представителями администрации региона компания говорила о планах запустить в 2018 году линию по выпуску затяжного печенья и крекера, объем вложений в которую должен составить 200 млн руб.

На сегодня, по собственным данным компании, в РФ у группы две кондитерские фабрики, оснащенные 22 производственными линиями, а также логистический центр класса «А» на 13,6 тыс. кв. м и 24 тыс. палето-мест. Мощности «Конти-Рус» составляют 136 тыс. т продукции в год. В рамках импортозамещения снижена доля импортного сырья: до 17% в глазированной продукции, до 3% — в неглазированной. По собственным данным компании, за 2018 год было экспортировано продукции на 2,9 млрд руб. (29% от общего объема продаж), за первый квартал 2019-го — на 687 млн руб.

О том, почему воронежская кондитерская фабрика резко снизила объемы производства и выручку, — в публикации “Ъ-Черноземье” «Кондитер спекся».

Мария Старикова