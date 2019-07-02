Перевозки пассажиров на Горьковской железной дороге выросли на 2,6%

В первом полугодии с вокзалов и станций Горьковской железной дороги (ГЖД) отправились около 19,4 млн пассажиров (+2,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года), посчитали в компании. Из них поездами дальнего следования отправились более 4 млн человек (+6,2%), а поездами пригородного сообщения – 15,3 млн (+1,7%).

Пассажирооборот в первом полугодии вырос на 2,5% и составил около 4,8 млрд пассажирокилометров, сообщает пресс-служба ГЖД. Этот показатель в дальнем следовании составил около 4,2 млрд пассажирокилометров (+2,4%), а в пригородном сообщении – 623,7 млн пассажирокилометров (+3,1%).

Всего по России железной дорогой было перевезено около 106,9 млн пассажиров, сообщает пресс-служба Российской железной дороги (РЖД). Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,4%. Поездами пригородного сообщения отправились 95,3 млн пассажиров (+2,2%), дальнего следования – 11,6 млн (+4,8%).

Анастасия Еремина