На GMIS в Екатеринбурге ожидается приезд Владимира Путина

Президент России Владимир Путин приедет в Екатеринбург для участия в глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS), который пройдет с 9 по 11 июля, пишет ЕАН со ссылкой на источник в правительстве. Программа визита главы государства пока неизвестна. Параллельно с GMIS в Екатеринбурге пройдет международная промышленная выставка «Иннопром» (с 8-11 июля). Ранее президент заявлял, что «попробует» приехать в Екатеринбург во время этих мероприятий.

До окончания GMIS в Екатеринбурге ФСБ и МВД из-за проведения саммита усилят меры безопасности.

По данным источника Znak.com, в городе проходит спецоперация по проверке мигрантов. Возможны временные затруднения с такси в районе МВЦ «Екатеринбург-Экспо», где пройдут мероприятия. Жителей города усиление мер безопасности коснуться не должно, сообщил источник.

Выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге ежегодно. В этом году она пройдет в десятый раз. Тема выставки — «Цифровое производство: интегрированные решения». В прошлом году в мероприятии приняли участие 600 российских и иностранных компаний. Они показали свои проекты и разработки на площадке общей площадью 50 тыс. кв. м. Выставку посетили 46 тыс. человек. В GMIS запланировано участие более десяти президентов, его темой станут природоподобные технологии: биометрический дизайн и бионика.