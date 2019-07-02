Перехватывающие парковки появятся у двух станций петербургского метро

Подведомственное комитету по развитию транспортной инфраструктуры СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» объявило конкурсы на создание двух перехватывающих парковок у станций метро «Ломоносовская» и «Проспект Большевиков». Первая расположится на Фарфоровской улице, севернее д. 14, литера Ж (участок 1) и будет рассчитана на 36 машино-мест. Вторую — на 85 машино-мест — планируется разместить на проспекте Пятилеток, северо-западнее д. 2, литера А (участок 28), сообщили в КРТИ.

В соответствии с конкурсной документацией подрядчику будет необходимо обустроить две новые перехватывающие автостоянки до 15 октября этого года.

В настоящий момент в Петербурге функционируют 15 перехватывающих парковок общей емкостью 1 656 машино-мест.