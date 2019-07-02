Каждый второй опрошенный житель Ижевска высказался за обновление городского электротранспорта

С 30 мая по 30 июня администрация Ижевска проводила на сайте анонимный опрос о качестве работы общественного транспорта с целью его модернизации. В исследовании приняли участие 1,75 тыс. человек. Опрашиваемым предлагали оценить состояние подвижного состава, стоимость проезда, время ожидания транспорта на остановках в утренние и вечерние часы.

Согласно результатам опроса, самым популярным видом транспорта в Ижевске автобус — на нем передвигается 36,4% респондентов, 18,8% участников опроса чаще используют трамвай, 11% — троллейбус. Оставшаяся часть опрашиваемых не имеет предпочтений в выборе транспорта и пользуется тем, что быстрее придет на остановку.

Большая часть респондентов — 39% — поставила работе общественного транспорта оценку «удовлетворительно». 986 человек высказались о необходимости обновления трамваев, за обновление подвижного состава троллейбусов проголосовали 1,11 тыс. человек. За изменение маршрутной сети трамваев и троллейбусов и автобусов проголосовали 454 и 556 человек, за изменение расписания — 566 и 569 опрошенных. Кроме того, 950 респондентов высказались за пересмотр расписания движения автобусов. Стоимость проезда, которая не менялась с 2015 года, устраивает 38,5% опрошенных.