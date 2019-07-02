«Кубаньэнерго» сменит фирменный стиль

Совет директоров ПАО «Кубаньэнерго», которое оказывает услуги под брендом «Россети Кубань», принял решение о присоединении компании к единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети», информация опубликована в «Центре раскрытия корпоративной информации Интерфакс». Также принята дорожная карта по переходу на новый стиль. Он был принят советом директоров ПАО «Россети» в конце апреля.

Также на Совете директоров «Кубаньэнерго» был выбран новый заместитель председателя органа. Им стала главный советник ПАО «Россети» Ольга Сергеева. Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в конце июня председателем Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» был избран Александр Гаврилов, ранее занимавший пост гендиректора общества.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 93% акций «Кубаньэнерго» принадлежит ПАО «Россети», около 7% - Росимуществу.

Андрей Ульченко