Иван Куцевляк официально назначен главой челябинского минэкономразвития

Иван Куцевляк официально утвержден в должности министра экономического развития Челябинской области. Соответствующее постановление, подписанное первым вице-губернатором Виктором Маминым, опубликовано на сайте правительства. Господин Куцевляк начал работать на новом посту со 2 июля.

19 июня Иван Куцевляк был назначен советником губернатора Челябинской области, на прошлой неделе врио губернатора Алексей Текслер объявил о его назначении министром.

Занимавший пост руководителя министерства ранее Сергей Смольников после ухода с должности станет советником губернатора.