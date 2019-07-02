Агролдинг «Комос групп» вложил 1,6 млрд рублей в модернизацию казанского молкомбината

Агрохолдинг «Комос групп» вложил 1,6 млрд руб. в первый этап модернизации казанского молочного комбината. Сегодня, 2 июля, предприятие запустилось после банкротства, в ходе которого в 2017 году его приобрело ОАО «Милком», сообщается на сайте холдинга.

В результате модернизации инвесторы реконструировали отделение приемки молока, аппаратное и заквасочное отделения, участки производства ультрапастеризованной продукции, ферментации и разлива напитков в ПЭТ-бутылку, а также склад готовой продукции. Заявленная мощность производства сейчас составляет 500 тонн молока в сутки.

Второй этап модернизации запланирован на 2019-2020 годы, по итогам которого мощности комбината достигнут 1 тыс. тонн в сутки. В 2021 завершится третий этап модернизации. Всего компания планирует до 2021 года вложить порядка 3,5 млрд руб. и создать 1 тыс. рабочих мест.

«Комос групп» управляет предприятиями в Удмуртии, Пермском крае, Татарстане и Башкирии. Агрохолдинг в равных долях контролируют экс-депутаты Госсовета Удмуртии Андрей Шутов и Андрей Осколков. По данным kartoteka.ru, в 2017 году доходы «Комос групп» составили 12,9 млрд руб., расходы — 12,8 млрд руб.

Ранее сообщалось, что «Комос групп» в июле 2017 года подписал договор купли-продажи имущественного комплекса Казанского молкомбината с принадлежащим Татарстану АО «Татагролизинг», которое выкупило этот актив на торгах в рамках банкротства агрохолдинга «Вамин Татарстан».

“Ъ-Казань”