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«ИрАэро» отменит прямые рейсы из Ростова в Баку

Авиакомпания «ИрАэро» отменит прямые рейсы из Ростова в Баку из-за отсутствия спроса на билеты на этом направлении, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Мы видели, что продажи практически не идут, тогда было предпринято решение реализовать часть билетов по очень привлекательной цене, которая даже ниже себестоимости. Но и эти меры не позволили увеличить

продажи. По этой причине мы были вынуждены отказаться от полетов

в Азербайджан из Ростова-на-Дону», - передает пресс-служба слова начальника службы организации перевозок авиакомпании Александра Макина.

Тем пассажирам, которые уже успели приобрести билеты, авиакомпания вернет их полную стоимость. Освободившийся самолет задействуют на рейсе Иркутск – Красноярск – Баку, который выполняется по субботам.

Напомним, авиакомпания «ИрАэро» планировала запустить еженедельные прямые должны были осуществляться по субботам на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Дарья Голякова


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