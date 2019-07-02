Курское ООО «Меалаб» намерено построить в регионе медлабораторию за 70 млн рублей

Курское ООО «Меалаб» заявило о намерении реализовать в облцентре проект по созданию медицинской диагностической лаборатории. Об этом рассказал гендиректор общества Всеволод Лобачев. Площадь будущей лаборатории должна составит 1,15 тыс. кв. м, объем инвестиций — 70 млн руб. Лаборатория сможет проводить до 1 тыс. исследований в сутки. Отметим, что на прошлой неделе в рамках прошедшего на прошлой неделе в Курске Среднерусского экономического форума инвестором и агентством по привлечению инвестиций было подписано соглашение о комплексном сопровождении этого проекта по принципу одного окна.

По данным «СПАРК-интерфакс», ООО «Меалаб» зарегистрировано в Курске в 2014 году. Основной вид деятельности — деятельность больничных организаций.100% общества принадлежит Владимиру Лобачеву, который является директором и совладельцем еще в ряде юрлиц, оказывающих медицинские услуги. Выручка в 2017 году составила 24,7 млн руб., чистая прибыль — 836 тыс. руб. Гендиректор — Всеволд Лобачев.

Мария Старикова