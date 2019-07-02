Пермский край адаптирует под себя московский сервис записи детей в кружки

Краевые власти объявили торги на создание региональной информационной системы «Единый сервис записи в учреждения дополнительного образования Пермского края» стоимостью 8,5 млн руб. Уточняется, что систему нужно создать путем адаптации, доработки и внедрения автоматизированной системы записи детей в учреждения дополнительного образования Москвы и автоматизированной информационной системы «Зачисление в учреждения дополнительного образования».

На выполнение работ отводится не более 150 дней.