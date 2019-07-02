«Уральские авиалинии» полетят из Перми в Прагу

Авиакомпания «Уральские авиалинии» назначена официальным перевозчиком на линии Пермь — Прага, сообщил "Ъ-Прикамье" собеседник в минтрансе края. Это решение согласовано чешскими властями и Росавиацией, добавил он. Таким образом, в сентябре авиакомпания должна начать полеты из Перми в Прагу.

В «Уральских авиалиниях» пока планы относительно Перми не комментируют.

Напомним, сегодня авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила о приостановке выполнения рейсов из Екатеринбурга и Жуковского в Прагу. Решение было принято из-за авиационных властей Чешской Республики, которые аннулировали ранее выданные разрешения на полеты в Чехию со 2 июля 2019 года.

Рейсы U6-701 Екатеринбург - Прага и U6-702 Прага - Екатеринбург 2 июля вылетят с задержкой в связи с ожиданием разрешения на вылет.

Всем пассажирам предоставлены услуги согласно Федеральным авиационным правилам.